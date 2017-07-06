0
20:40
Дмитрий Ашкинази пополнил список желающих участвовать в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
17:29
У опочецкой деревни Рясино разместится зрительская зона на 11-м этапе Кубка России по ралли
16:53
Российские и белорусские гонщики сразятся за Кубок главы Опочецкого района
16:01
Пскович досрочно стал Чемпионом России по ралли
14:50
Еще два псковича хотят принять участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ»
14:31
Владимир Шконда пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
22:34
Псковские полицейские соревновались в летнем служебном биатлоне
Еще новости
Спорт

Баскетболисты из разных городов поборолись за «Кубок Замковой горы» в Себежском районе

Названы победители Открытого первенства и чемпионата Псковской области по баскетболу 3х3 среди любительских команд «Кубок Замковой горы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по физической культуре и спорту. 

Фото областного комитета по физкультуре и спорту

Турнир является традиционным и проводится в восьмой раз. В этом году мероприятие приобрело официальный статус. Игры прошли в спортивном зале посёлка Сосновый Бор (Себежский район). В соревнованиях приняли участие 32 команды - 126 спортсменов.

В итоге первые места в разных возрастных категориях заняли следующие команды: «Экспресс 2» (Великие Луки, юноши 2003-2004 года рождения), «Чайка-Экспресс» (Великие Луки, девушки 2003-2004 года рождения), сборная города Торопец (юноши 2001-2002 года рождения), «Патроны» (Остров, девушки 2001-2002 года рождения), «Сокол» (Новосокольники, юноши 1999-2000 года рождения), «Илида» (Локня, девушки 1999-2000 года рождения). Среди участников 1998 и старше отличились команда юношей из Дно и команда девушек «Плюсики» из Великих Лук. 

Награды победителям и призёрам вручил президент Псковской региональной федерации баскетбола Матвей Петров. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Ашкинази пополнил список желающих участвовать в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
06 июля 2017
Дмитрий Ашкинази пополнил список желающих участвовать в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
У опочецкой деревни Рясино разместится зрительская зона на 11-м этапе Кубка России по ралли
06 июля 2017
У опочецкой деревни Рясино разместится зрительская зона на 11-м этапе Кубка России по ралли
Российские и белорусские гонщики сразятся за Кубок главы Опочецкого района
06 июля 2017
Российские и белорусские гонщики сразятся за Кубок главы Опочецкого района
Пскович досрочно стал Чемпионом России по ралли
06 июля 2017
Пскович досрочно стал Чемпионом России по ралли
Еще два псковича хотят принять участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ»
06 июля 2017
Еще два псковича хотят принять участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ»
Владимир Шконда пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
05 июля 2017
Владимир Шконда пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» 1
Псковские полицейские соревновались в летнем служебном биатлоне
04 июля 2017
Псковские полицейские соревновались в летнем служебном биатлоне
Валерий Миронов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
04 июля 2017
Валерий Миронов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»

Идет загрузка...