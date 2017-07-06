Баскетболисты из разных городов поборолись за «Кубок Замковой горы» в Себежском районе

21:11, 06 июля 2017, ПАИ

Названы победители Открытого первенства и чемпионата Псковской области по баскетболу 3х3 среди любительских команд «Кубок Замковой горы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по физической культуре и спорту.

Турнир является традиционным и проводится в восьмой раз. В этом году мероприятие приобрело официальный статус. Игры прошли в спортивном зале посёлка Сосновый Бор (Себежский район). В соревнованиях приняли участие 32 команды - 126 спортсменов.

В итоге первые места в разных возрастных категориях заняли следующие команды: «Экспресс 2» (Великие Луки, юноши 2003-2004 года рождения), «Чайка-Экспресс» (Великие Луки, девушки 2003-2004 года рождения), сборная города Торопец (юноши 2001-2002 года рождения), «Патроны» (Остров, девушки 2001-2002 года рождения), «Сокол» (Новосокольники, юноши 1999-2000 года рождения), «Илида» (Локня, девушки 1999-2000 года рождения). Среди участников 1998 и старше отличились команда юношей из Дно и команда девушек «Плюсики» из Великих Лук.

Награды победителям и призёрам вручил президент Псковской региональной федерации баскетбола Матвей Петров.