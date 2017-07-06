В Минэкономразвития связали рост безработицы в России с холодной погодой

21:42, 06 июля 2017, ПАИ

Холодная погода стала главной причиной роста безработицы в мае. Как пишет «Российская газета», об этом сообщает Минэкономразвития в своем мониторинге.

В ведомстве констатировали, что из-за холодного мая - температура в этом месяце была на 2,2 градуса ниже, чем обычно - сезонная занятость в сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе почти не росла.

Зато из-за холода выросло потребление тепла, в результате заметно увеличилось производство электроэнергии, а также добыча природного газа и угля. Так, рост добычи газа в мае составил 20,2 процента, отметили в министерстве. «При этом холодная погода объясняет далеко не весь рост показателей производственной сферы. С учетом коррекции на погодные условия и календарный эффект рост потребления электроэнергии в мае оценивается на уровне 2 процентов год к году. Такой рост «чистого» потребления электроэнергии во многом связан с продолжением роста выпуска в ряде отраслей обрабатывающей промышленности. По-прежнему устойчиво увеличивают выпуск химическая промышленность, пищевая промышленность, деревообработка, растет производство резиновых и пластмассовых изделий», - говорится в мониторинге.

Помимо этого, в мае 2017 года ВВП вырос на 3,1 процента в годовом выражении, а индекс ВВП, очищенный от сезонности, повысился до 0,4%. «Основной вклад внесли добыча полезных ископаемых (0,4п.п.), обрабатывающие производства (0,3 п.п.) и транспортный комплекс (0,3 п.п.), а также торговля и энергетическая отрасль (0,2 п.п. и 0,1 п.п. соответственно)», - подсчитали в Минэкономразвития.