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Общество

Роспотребнадзор рекомендует запретить купание в районе городского пляжа Пскова

Вода из реки Великая в районе городского пляжа в Пскове не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (превышения в 3-14 раз). В адрес Управления городского хозяйства рекомендовано установить аншлагов о запрете купания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Также не отвечает требованиям СанПиН по микробиологическим показателям вода из озера Невельское. Аналогичная ситуация и с водой из реки Крупея в Пустошке. Главам администраций районов отправлены информационные письма о результатах лабораторных исследований водоемов. 

В других водоемах специалисты превышений не выявили, в том числе в реке Ловать, в районе городского пляжа Великих Лук. 

 

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