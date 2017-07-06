Роспотребнадзор рекомендует запретить купание в районе городского пляжа Пскова

21:26, 06 июля 2017, ПАИ

Вода из реки Великая в районе городского пляжа в Пскове не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (превышения в 3-14 раз). В адрес Управления городского хозяйства рекомендовано установить аншлагов о запрете купания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Также не отвечает требованиям СанПиН по микробиологическим показателям вода из озера Невельское. Аналогичная ситуация и с водой из реки Крупея в Пустошке. Главам администраций районов отправлены информационные письма о результатах лабораторных исследований водоемов.

В других водоемах специалисты превышений не выявили, в том числе в реке Ловать, в районе городского пляжа Великих Лук.