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Общество

Шесть псковичей обратились на «горячую линию» по вопросам оказания туристических услуг

С 26 июня, с начала работы «горячей линии» по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом за консультацией обратились шесть человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Из них пять человек получили разъяснения законодательства в части предоставления необходимой информации о туристском продукте при заключении договора о его реализации, один – разъяснение прав потребителя при неисполнении туроператором условий договора.

«Горячая линия» продолжит работать до 10 июля (кроме субботы и воскресенья). Для консультаций по заявленной теме можно обратиться с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по следующим телефонам: 

- в Пскове: по туристическим услугам 8(8112)62-24-77, 8(8112)62-25-03, 8(8112)62-16-63; по инфекционным угрозам за рубежом 8(8112) 66-47-29;

- в Великих Луках: по туристическим услугам 8(81153) 7-70-96, 8(81153) 3-72-01; по инфекционным угрозам за рубежом 8(81153) 3-73-70;

- Невеле и Опочке: по туристическим услугам 8(81151) 2-54-02, 8(81151) 2-60-50, 8(81138) 2-24-23; по инфекционным угрозам за рубежом 8(81151) 2-54-01, 8(81146) 2-14-53; 

- в Острове: по туристическим услугам и по инфекционным угрозам за рубежом 8(81152) 3-29-89; 8(81152) 3-19-27. 

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