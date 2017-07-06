Лимит на легионеров в российском футболе изменят после ЧМ-2018

22:30, 06 июля 2017, ПАИ

Рассматривается вопрос изменения лимита на легионеров в футболе, решение будет принято в сентябре, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В сентябре примем решение, после ЧМ запустим реформы, но они будут длиться семь-восемь лет», - заявил В. Мутко.

По его словам, в заявке команды, выступающей в премьер-лиге, будут обозначены 25 человек, из которых «количество иностранных игроков не 10, точно меньше». «Наверно, и доморощенных будет определенное количество», - добавил вице-премьер.

Ранее рассматривалась схема, согласно которой в заявку команды на сезон могут попасть 10 иностранцев и 15 россиян без ограничения по количеству легионеров, находящихся одновременно на поле.

В сезоне-2014/15 в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) действовал лимит «семь плюс четыре» - в составе одной команды в игре на поле могли выйти не более семи иностранных футболистов, остальные четыре (как минимум) - россияне. За несколько дней до начала следующего чемпионата России по футболу лимит был ужесточен до формулы «шесть плюс пять», по ней команды играют до сих пор.