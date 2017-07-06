ООО «Евро-Керамика Карьер» обжаловало решение Арбитражного суда Псковской области о взыскании около 9 миллионов

22:00, 06 июля 2017, ПАИ

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал псковскому ООО «Евро-Керамика Карьер» в удовлетворении жалобы на решение Арбитражного суда Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Именно это ведомство направило в Арбитражный суд иск к компании «Евро-Керамика Карьер», и он был удовлетворен. Принято решение о взыскании с организации свыше 8,9 млн рублей в возмещение вреда, причиненного ее незаконными действиями окружающей среде.

ООО «Евро-Керамика Карьер» осуществляло добычу глины и каолина на участке «Южный» Печорского месторождения, находящемся в четырех километрах от города Печоры. При этом отходы добычи глины складировались на прилегающий к разработкам арендованный земельный участок сельскохозяйственного назначения, в результате чего произошло перекрытие угодий на площади около 1,4 га отвалом глиняной массы высотой более 10 метров. Еще одна часть участка размером 1,1 га также не использовалась для сельхозпроизводства, зарастая древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Нарушения специалисты Россельхознадзора выявили в ходе проверки. На землях были отобраны почвенные пробы и направлены на исследование в ФГБУ «Тверская «МВЛ». Проведенная экспертиза показала, что на участке, перекрытом глиняным отвалом, произошло снижение уровня плодородия почвы, и его невозможно теперь использовать по назначению, то есть для производства сельскохозяйственной продукции.

Управление привлекло организацию к административной ответственности и назначило штраф, величина которого была снижена по результатам обжалования в Печорском районном суде с учетом финансового положения организации с 400 до 200 тыс. рублей.

Также надзорный орган оценил размер вреда, причиненного землям сельхозназначения, который составил более 8,9 млн рублей, и передал дело в суд.

Не согласившись с решением Арбитражного суда Псковской области, ООО «Евро-Керамика Карьер» обжаловало его в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде. Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, приведенные в жалобе и отзывах на нее, суд апелляционной инстанции счел решение первой инстанции законным и обоснованным.