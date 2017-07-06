Бронированный лимузин Ельцина выставлен на продажу за 34 млн рублей

21:50, 06 июля 2017, ПАИ

Бронированный лимузин Mercedes 1995 года, на котором ездил первый президент России Борис Ельцин, выставлен на продажу за 34 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на портал Auto.ru.

Автомобиль Pullman Sonderschutz в кузове W140 сейчас является частью коллекции гаража особого назначения Федеральной службы охраны со всеми оригинальными документами.

Как сообщает телеканал «360», Mercedes экспонировался на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 года и изначально предназначался канцлеру Гельмуту Колю, но тот отказался от него и передал его «другу Борису» Ельцину. Первый президент России передвигался на нем с конца 1995 года и до конца своих дней.

В объявлении говорится, что машина находится полностью в исправном состоянии. Автосалоны автор объявления просит его не беспокоить.