0
20:40
Дмитрий Ашкинази пополнил список желающих участвовать в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
20:01
Монумент «Ледовое побоище» в Псковской области получит охранную зону
17:18
Недоборщили: ПАИ-live с Михаилом Шараевым (ВИДЕО)
16:46
Школьные ГОСТы чудесные (ВИДЕО)
16:43
РЕВИЗИЯ: Как устроена новая псковская школа
16:27
Четвёртая поликлиника
15:02
Начался ПАИ-live с Михаилом Шараевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Бронированный лимузин Ельцина выставлен на продажу за 34 млн рублей

Бронированный лимузин Mercedes 1995 года, на котором ездил первый президент России Борис Ельцин, выставлен на продажу за 34 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на портал Auto.ru.
Автомобиль Pullman Sonderschutz в кузове W140 сейчас является частью коллекции гаража особого назначения Федеральной службы охраны со всеми оригинальными документами. 

Как сообщает телеканал «360», Mercedes экспонировался на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 года и изначально предназначался канцлеру Гельмуту Колю, но тот отказался от него и передал его «другу Борису» Ельцину. Первый президент России передвигался на нем с конца 1995 года и до конца своих дней.

В объявлении говорится, что машина находится полностью в исправном состоянии. Автосалоны автор объявления просит его не беспокоить.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Ашкинази пополнил список желающих участвовать в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
06 июля 2017
Дмитрий Ашкинази пополнил список желающих участвовать в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Монумент «Ледовое побоище» в Псковской области получит охранную зону
06 июля 2017
Монумент «Ледовое побоище» в Псковской области получит охранную зону
Недоборщили: ПАИ-live с Михаилом Шараевым (ВИДЕО)
06 июля 2017
Недоборщили: ПАИ-live с Михаилом Шараевым (ВИДЕО)
Школьные ГОСТы чудесные (ВИДЕО)
06 июля 2017
Школьные ГОСТы чудесные (ВИДЕО)
Начался ПАИ-live с Михаилом Шараевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
06 июля 2017
Начался ПАИ-live с Михаилом Шараевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще два псковича хотят принять участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ»
06 июля 2017
Еще два псковича хотят принять участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ»
Показ мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» стартует 6 июля в кинотеатрах России
06 июля 2017
Показ мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» стартует 6 июля в кинотеатрах России
Александр Любинович пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
06 июля 2017
Александр Любинович пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»

Идет загрузка...