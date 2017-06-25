«Социальный городок» в Псковском районе откроет двери в конце 2018 года

22:22, 06 июля 2017, ПАИ

Состоялось совместное заседание комиссии по социальной политике, охране здоровья, поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Псковской области и президиума Псковского регионального отделения Российского Красного Креста, на котором обсуждался вопрос о роли стационарных учреждений соцобслуживания и проектов некоммерческих организаций (НКО) в профилактике одиночества пожилых людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ПКК.

В заседании приняли участие представители администрации региона и областного Собрания депутатов, Псковской городской Думы, руководители учреждений, представители общественных организаций и активисты старшего возраста проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове».

Основным докладчиком по заявленной теме стал начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян. Он подробно рассказал о проводимой работе по предоставлению различных мер поддержки и оказания социальных услуг пожилым людям, в том числе находящимся в стационарных учреждениях. По его словам, в регионе сеть организаций социального обслуживания насчитывает 64 организации, среди них 18 домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Кроме того, в Пскове и Великих Луках работают отделения для одиноких и престарелых, проживающих в специализированном жилье.

А. Мнацканян отметил, что в последние годы в Псковской области принимаются меры по улучшению материально-технической базы стационарных учреждений соцобслуживания населения, и благодаря предпринятым усилиям здания, в которых они располагаются, не являются аварийными или ветхими. Очереди на помещение граждан в дома-интернаты, как и очереди на предоставление социального обслуживания на дому, в регионе нет, добавил он.

Особый интерес участников заседания вызвала информация о строящемся «Социальном городке», который планируется открыть в конце 2018 года. Затянувшееся строительство социального объекта Армен Мнацаканян объяснил проблемами с финансированием. Создание такой модели учреждения, заметил он, должно обеспечить максимальный комфорт и улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов. Особенностью станет наличие «Детского сада для пенсионеров» - группы дневного пребывания, куда можно будет привозить пожилых людей, пока их дети работают, а внуки учатся. Социальный объект рассчитан на 130 человек.

Обсуждая проблемы одиночества пожилых людей, собравшиеся обратили внимание на то, что в настоящее время в социальной политике наблюдается четкая тенденция сохранения общественной активности пожилых людей в привычных для них условиях. Этому способствуют проекты некоммерческих организаций (НКО), зачастую финансируемые из внебюджетных источников. Специалисты НКО обладают необходимыми знаниями и опытом вовлечения пожилых людей в социально значимую деятельность. По мнению участников заседания, расширение сферы деятельности некоммерческих организаций может оказать существенное влияние на повышение качества жизни пожилых людей.

Подводя итоги, они пришли к выводу, что на современном этапе социальная политика в отношении пожилых людей, основанная на тесном взаимном сотрудничестве государственных органов и НКО, станет залогом успешной профилактики социального одиночества пожилых людей псковского региона.

В результате было принято решение рекомендовать областному управлению соцзащиты активнее привлекать некоммерческие организации в сферу социального обслуживания населения и регулярно их информировать о конкурсах на получение субсидий на оказание социальных услуг, а НКО - развивать контакты сотрудничества между неправительственными организациями для развития деятельности, помогающей пожилым людям.

Помимо этого, участники встречи акцентировали внимание на необходимости укрепления семейных связей и сохранения семейных ценностей с целью повышения ответственности детей за своих престарелых родителей. Для этого, по их мнению, нужна консолидация сил и возможностей учреждений образования, социальной защиты и некоммерческих организаций.