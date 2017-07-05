В России предлагается увеличить квоты для турецких рабочих почти в четыре раза

22:53, 06 июля 2017, ПАИ

Минтруд РФ предложил увеличить квоты для турецких рабочих на 2017 год с нынешних 19 тыс. до 76 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Эта инициатива связана с потребностями в квалифицированных кадрах при подготовке к Чемпионату мира по футболу ФИФА 2018 году.

В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». В частности, глава государства снял ограничения для турецких компаний по работе на территории РФ и запрет на наем в России на работу турецких граждан.

«В настоящее время потребность в работниках из Турецкой Республики может вернуться к значениям 2014 года (с 19 604 до 76 370 человек)», - говорится в пояснительной записке к документу.

В министерства заявили, что основными причинами увеличения квоты на турецких рабочих являются высокие потребности при реализации инвестиционных проектов в сфере строительства, установке и обслуживании технологического оборудования, в сельскохозяйственной сфере. «Потребность и соответствующие объемы квоты позволят удовлетворить спрос работодателей в квалифицированных работниках, реализовать инвестиционные проекты, включая необходимые для проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу ФИФА в 2018 году», - отметили в ведомстве.