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Общество

В России дознаватели смогут расследовать уголовные дела

Российские военные полицеские смогут не только проверять сообщения о преступлениях, но и самостоятельно расследовать уголовные дела. Об этом пишет газета «Известия».

Начальник Главного управления военной полиции, полковник юстиции Владимир Ковалёв рассказал, что органы дознания войдут в состав главного и региональных управлений военной полиции.

Как отметили в ведомстве, при условии принятия поправок в законодательстве создание органов дознания поможет уменьшить нагрузку на командиров воинских частей, сняв с них несвойственные функции. При этом увеличатся требования для военных дознавателей. Кандидат обязан будет пройти проверку на полиграфе и личное собеседование с начальником Главного управления военной полиции или его заместителем.

Бывший первый заместитель военного прокурора РФ Александр Мокрицкий заявил, что поддерживает данное изменение и считает, что в составе военной полиции должны быть органы дознания с полномочиями расследования уголовных дел о воинских преступлениях небольшой тяжести. «Такие полномочия необходимы для успешного решения боевых задач», — пояснил он.

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