В Великолукском районе прекращены полномочия депутата, нарушившего антикоррупционный закон

09:09, 07 июля 2017, ПАИ

В Великолукском районе прекращены полномочия депутата в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверка установлено, что один из депутатов Собрания депутатов «Шелковская волость» в установленный законом срок (до 1 апреля 2017 года) не представил сведения о своих доходах, расходах, имуществе, а также такие сведения в отношении своих несовершеннолетних детей за 2016 год.

В этой связи прокурор района внес в адрес председателя Собрания депутатов представление с требованием прекращения полномочий народного избранника в связи с допущенными нарушениями антикоррупционного законодательства. Требования удовлетворены, полномочия депутата Собрания депутатов «Шелковская волость» Великолукского района прекращены.