Что делать, если покупатель квартиры нарушает условия договора?

09:28, 07 июля 2017, ПАИ

Устные договоренности при покупке или продаже недвижимости – залог головной боли обеих сторон. Но, несмотря на множество печальных историй, в наши дни еще случаются сделки, основанные исключительно на доверии. И не сложно догадаться, к чему приводит такое легкомыслие. Главное правило любой сделки с недвижимостью: «Ничто так не укрепляет доверие, как предоплата и подписанный договор».

Не вызывает сомнения, что главная и святая обязанность покупателя – это своевременная и полная оплата стоимости объекта. Варианты оплаты могут быть различны: от предварительной оплаты до рассрочки. Что же делать, если покупатель нарушает договор в плане оплаты?

Если договор предусматривает предварительную оплату, а денег продавец так и не получает, бывший собственник может: приостановить процесс передачи недвижимости, расторгнуть договор купли-продажи.

При покупке недвижимости в рассрочку, если нарушаются сроки платежей, то договор можно расторгнуть, а недвижимость возвратить. Но, если покупатель уже оплатил 50 и более процентов стоимости спорной недвижимости, то расторгнуть договор и вернуть объект без суда уже не получится.

Рассрочка оплаты - неплохой инструмент защиты, как продавца, так и покупателя. Внесенная часть оплаты заметно дисциплинирует обе стороны: одну – от капризов при выселении, другую – от затягивания оплаты.

Одним словом, нюансов в сделках с недвижимостью и так немало. И рисковать, устно проговаривая важные пункты сделки, не стоит. Каждый шаг участников сделки, будь то риэлтор, покупатель или продавец, должен быть прописан в договоре. Только в этом случае, при нарушении договоренностей, есть шанс добиться правды и благополучного завершения столь непростого процесса, как сделка с недвижимостью.

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