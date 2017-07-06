Водитель «Нивы» не справился с управлением и погиб в результате ДТП в Порховском районе

09:17, 07 июля 2017, ПАИ

6 июля в Порховском районе на 141-м км дороги Новгород — Псков 56-летний водитель машины ВАЗ-21214 не справился с управлением на закруглении дороги и погиб в результате ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Водитель «Нивы» не справился с управлением, выхеал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес». В итоге он скончался на месте аварии.

