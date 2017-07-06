В Пскове, Дно и Опочке повторно задержаны нетрезвые водители

09:29, 07 июля 2017, ПАИ

В Пскове, Дно и Опочке задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

6 июля у дома по Крестовскому шоссе в Пскове полицейские остановили автомашину «Мазда», за рулем которой находился нетрезвый 29-летний пскович.

В Опочке в тот же день по улице Новой на иномарке «Ауди» следовал 43-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В Дно на улице Крестьянской стражи порядка выявили еще одного нетрезвого водителя, который управлял автомобилем ВАЗ-2101. Им оказался 32-летний житель города Дно. Проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.