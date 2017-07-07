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Общество

В день прославления Владимирской иконы Божией Матери митрополит Евсевий совершил богослужение в Снетогорском монастыре

6 июля, в день прославления Владимирской иконы Божией Матери, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил праздничное богослужение в Рождества Богородицы Снетогорском женском монастыре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото pskov-eparhiya.ru

Владыка поздравил собравшихся с праздником и сказал: «И пусть наша молитва не прекращается никогда, пусть наши уста и сердца будут призывать имя Пречистой нашей Небесной Матери, Богородицы Марии. Верили наши предки, верим и мы в помощь и заступление Пречистой Девы Марии».

Фото pskov-eparhiya.ru

Также псковский архипастырь совершил заупокойную литию на могиле прежней настоятельницы обители - почившей схиигумении Людмилы (Ваниной).

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