В день прославления Владимирской иконы Божией Матери митрополит Евсевий совершил богослужение в Снетогорском монастыре

09:36, 07 июля 2017, ПАИ

6 июля, в день прославления Владимирской иконы Божией Матери, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил праздничное богослужение в Рождества Богородицы Снетогорском женском монастыре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Владыка поздравил собравшихся с праздником и сказал: «И пусть наша молитва не прекращается никогда, пусть наши уста и сердца будут призывать имя Пречистой нашей Небесной Матери, Богородицы Марии. Верили наши предки, верим и мы в помощь и заступление Пречистой Девы Марии».

Также псковский архипастырь совершил заупокойную литию на могиле прежней настоятельницы обители - почившей схиигумении Людмилы (Ваниной).