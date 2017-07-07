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Общество

Более 60 нарушений пожарной безопасности выявлены в лесах Псковской области

В Псковской области выявлены факты выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки были установлены 64 нарушения закона.

В итоге в органы МЧС направлены 44 материала для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Юридическим лицам внесено 28 представлений об устранении нарушений закона, из которых 15 рассмотрены и удовлетворены, 9 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, остальные находятся в стадии рассмотрения.

Кроме того, добавили в прокуратуре, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территориями, прилегающими к лесу, не всегда обеспечивают их очистка от сухой травы, валежника, мусора или отделение противопожарной минерализованной полосой шириной от 50 сантиметров.

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