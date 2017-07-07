Президентский Совет по правам человека проведёт выездное заседание в Пскове

09:54, 07 июля 2017, ПАИ

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) в середине июля проведет выездное заседание в Псковской области. Правозащитники намерены обратиться к ФСИН России с просьбой разрешить им посещение колоний и СИЗО региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СПЧ Михаила Федотова.

В начале весны членам совета отказали в посещении мест заключения в Удмуртии, а в феврале по этой же причине представители президентского СПЧ не смогли посетить исправительные учреждения Карелии. В конце июня ФСИН вновь не разрешила членам СПЧ посетить колонии и СИЗО, на этот раз не согласовав визит в исправительные учреждения Челябинской области, где правозащитники проводили выездное заседание.

«У нас запланировано выездное заседание СПЧ в Псковской области, которое пройдет 17-18 июля. Мы обязательно, как обычно, попросим ФСИН дать разрешение на посещение колоний и СИЗО в Псковской области и, надеемся, на этот раз ФСИН нам не откажет», — сказал Михаил Федотов.

Он отметил, что в ходе выезда правозащитники посетят социальные учреждения, подведомственные МВД места принудительного содержания, зоны экологических проблем в регионе. Результаты этой работы Совет обсудит на расширенном заседании с участием губернатора и других руководителей области, а также представителей общественности и гражданских активистов.