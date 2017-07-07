Более 2 тысяч псковских семей направили маткапитал на образование детей

22:37, 07 июля 2017, ПАИ

В Псковской области 2368 семей направили материнский капитал на образование детей на общую сумму 63,9 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в отделении Пенсионного фонда России.

Направить деньги на образование можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг. Важно, что можно оплатить образование любого ребенка в семье.

Средства можно направить как на оплату образовательных услуг, так и на проживание ребенка в общежитии. Оплата образовательных услуг производится путем перечисления указанной в договоре суммы на счёт учебного заведения.

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в территориальном органе Пенсионного фонда или в личном кабинете гражданина на сайте www.pfrf.ru.