Самые богатые семьи Псковской области живут на 303 тысячи рублей в месяц
Самые богатые семьи Псковской области живут на 303 тысячи рублей в месяц. Такие выводы следуют из рейтинга, составленного Финансовым университетом при Правительстве РФ, пишет РБК.
Авторы исследования оценивали доход 1% наиболее состоятельных российских домохозяйств в регионах с населением более 500 тысяч человек. Выяснилось, что доход богатых семей в Москве более 1,5 млн рублей. Это первое место рейтинга. На Ямале состоятельные семьи в месяц зарабатывают 1 млн 471 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 999 тысяч, в ХМАО - 998 тысяч, а в Тюменской области — 982 тысячи.
Самые скромные доходы у богатых семей в Мордовии (277 тысяч), Чувашской Республике (288 тысяч) и в Псковской области (303 тысячи).