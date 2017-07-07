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Общество

Первый заместитель прокурора Псковской области организует приём граждан

Первый заместитель прокурора Псковской области Эльмира Канаева организует личный прием граждан в Невельской межрайонной прокуратуре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Приём состоится по адресу: Невель, улица Герцена, 16.

Для встречи с первым заместителем прокурора области в срок до 14 июля необходимо обратиться к Невельскому межрайонному прокурору Александру Бутылину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

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