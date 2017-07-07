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Общество

Скидку на поход в аквапарк можно будет получить в День города в Пскове

22 июля, в День города, в Пскове можно будет получить скидку на поход в аквапарк «Акваполис». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы акции.

В этот день «Акваполис» будет выдавать флаеры, которые дадут возможность получить скидку в размере 50% на посещение аквапарка. Условия получения скидки  простые: нужно прийти к праздничному стенду аквапарка на Октябрьской площади и сделать фотографию. Стенд будет работать с 13:30.

«Подготовка к праздничным мероприятиям в честь Дня города Пскова, идет полным ходом!» - отметили организаторы.

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