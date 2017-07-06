Из-за замыкания в холодильнике сгорела дача в Великолукском районе

10:52, 07 июля 2017, ПАИ

6 июля в деревне Шеклино Великолукского района произошёл пожар, к которому привело короткое замыкание электропроводки в холодильнике. Сгорел дачный дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На место происшествия были направлены дежурные караулы отдельного пожарно-спасательного поста «Поречье» и ПСЧ-6 города Великие Луки в составе пяти человек на двух автоцистернах.

На ликвидацию горения были поданы два ствола «Б» от автоцистерны, проложена магистральная линия 50 метров от пожарного водоёма, 20 минут работало звено газодымозащитной службы.