Без водоснабжения остались из-за аварии четыре многоэтажки в Великих Луках
6 июля в Великих Луках произошло аварийное отключение холодного водоснабжения жилых домов №№120/1, 118, 116 на Октябрьском проспекте и №2 по улице Витебской.
Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной отключения стал прорыв водопровода из-за его износа. В результате без водоснабжения остались четыре многоэтажных дома, в которых проживают 975 человек.
Были проведены аварийные работы, водоснабжение восстановлено в полном объеме.