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Общество

Участникам школы активного гражданина в Пскове рассказали, как не стать «жертвой кредита»

В Школе активного гражданина Пскова прошла очередная встреча, посвящённая теме «Как не стать жертвой кредита». Адвокат, член псковского регионального отделения Ассоциации юристов России Анна Здановская выступила с лекцией и ответила на вопросы присутствующих. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Людей, соблазненных кредитами, становится все больше. Кто-то готов обманываться сам, закрывая глаза на стоимость расплаты. Но чаще жертвами кредита становятся граждане, не получившие необходимые консультации специалистов»,- отметил член регионального отделения Ассоциации юристов России, генеральный директор управляющей компании «Микрорайон № 2» Дмитрий Гусаков.

Ассоциация юристов в Пскове работает над проектом по профилактике мошеннических действий в отношении пожилых людей. Разработано и издано тысяча буклетов. Планируется обучение и очное консультирование 45 пожилых людей, 15 студентов.

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