0
22:12
Сотрудники РЖД и охранного предприятия на станции Дно ответят в суде за хищение 62 тонн нефтепродуктов
14:58
В происшествии с паломническим автобусом в Псковском районе никто не пострадал
14:46
В Псковском районе опрокинулся автобус с паломниками
17:37
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
16:22
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве
15:41
В июне в Пскове сильным ветром повалило 49 деревьев
09:00
Дети пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса под Псковом
Еще новости
Происшествия

220,5 литров водки и 11,5 литров шампанского изъяты со склада Центрального рынка в Пскове

6 июля в Пскове на Центральном рынке по улице Воровского в складском помещении одного из индивидуальных предпринимателей установлен факт незаконного хранения алкогольной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

У владельца отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие  легальность  оборота спиртного. Стражи порядка изъяли 220,5  литров водки и  11,5 литров шампанского.

Образцы алкогольных напитков направлены на исследование. Проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сотрудники РЖД и охранного предприятия на станции Дно ответят в суде за хищение 62 тонн нефтепродуктов
06 июля 2017
Сотрудники РЖД и охранного предприятия на станции Дно ответят в суде за хищение 62 тонн нефтепродуктов
В происшествии с паломническим автобусом в Псковском районе никто не пострадал
05 июля 2017
В происшествии с паломническим автобусом в Псковском районе никто не пострадал
В Псковском районе опрокинулся автобус с паломниками
05 июля 2017
В Псковском районе опрокинулся автобус с паломниками 2
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
04 июля 2017
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку 1
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве
04 июля 2017
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве 18
В июне в Пскове сильным ветром повалило 49 деревьев
04 июля 2017
В июне в Пскове сильным ветром повалило 49 деревьев
Дети пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса под Псковом
04 июля 2017
Дети пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса под Псковом
Рейсовый автобус из Белоруссии столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер» в Пустошкинском районе
03 июля 2017
Рейсовый автобус из Белоруссии столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер» в Пустошкинском районе

Идет загрузка...