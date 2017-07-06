220,5 литров водки и 11,5 литров шампанского изъяты со склада Центрального рынка в Пскове
6 июля в Пскове на Центральном рынке по улице Воровского в складском помещении одного из индивидуальных предпринимателей установлен факт незаконного хранения алкогольной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
У владельца отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие легальность оборота спиртного. Стражи порядка изъяли 220,5 литров водки и 11,5 литров шампанского.
Образцы алкогольных напитков направлены на исследование. Проводится проверка.