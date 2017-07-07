Сердце из алых бегоний и подкова из бархатцев появились в Ботаническом саду Пскова

21:20, 07 июля 2017, ПАИ

В канун Всероссийского дня семьи, любви и верности члены Общественных советов при УМВД России по Псковской области и УМВД России по городу Пскову вместе с юными горожанами приняли участие в благоустройстве Ботанического сада в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Общественники Меружан Вермишян, Сергей Смирнов, Виктор Яшин, Константин Марченко и другие взяли в руки лопаты, лейки и посадили цветы рядом со скульптурой «Мать и дитя».

Поддержать взрослых пришли ребята из школьного летнего лагеря, а также горожане. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Елена Бибикова и председатель псковского регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова рассказали подросткам об истории возникновения праздника, посвященного семье, любви и верности.

Каждый из присутствующих лично хотел посадить цветок, а заодно и дать коллегам дельный совет. В результате коллективных усилий в центре парка появилось сердце из алых бегоний и подкова из огненно-рыжих и желтых бархатцев.