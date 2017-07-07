До 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 8 июля
8 июля на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов, днем – от +16 до +21.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.