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Общество

До 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 8 июля

8 июля на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов, днем – от  +16 до +21.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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