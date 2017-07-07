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Общество

В Пскове начался ремонт части улицы Некрасова

В Пскове начался ремонт дорог.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, подрядная организация, выигравшая муниципальный контракт, приступила к работам на участке улицы Некрасова от улицы Карла Маркса до улицы Воровского (340 м). 

7 июля на объекте состоялась планерка с участием представителей Управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова, подрядчика, муниципального предприятия «Горводоканал». Собравшиеся обсудили контрольные меры по исполнению графика работ.

В настоящий момент на улице Некрасова идет подготовительный этап, накануне дорожная организация демонтировала старый бордюрный камень, стоит вопрос замены канализационных люков. В начале следующей недели рабочие приступят к фрезерованию верхнего слоя асфальтового покрытия.

Представители УГХ подчеркнули, что асфальтирование участка будет производиться пополосно, без перекрытия движения транспорта. Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и проявлять осторожность.

Следующими улицами, на ремонт которых подрядчики выйдут в ближайшее время, станут: улица Советской Армии, Льва Толстого, Шестака, 128-й Стрелковой дивизии. Продолжаются конкурсные процедуры по ряду дорог из утверждённого Псковской городской Думой списка на ремонт в этом году. В общей сложности в 2017 году в Пскове будет отремонтировано 11 км дорог.

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