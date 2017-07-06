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7 июля заканчивается выдвижение кандидатов в депутаты Псковского облсобрания по округу №8

7 июля в 0:00 заканчивается выдвижение кандидатов для участия в дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 8 (Великие Луки).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии региона, на данный момент на один вакантный мандат претендуют 6 человек.  Это помощник депутата Псковского областного Собрания Дмитрий Богданов (КПРФ), территориальный менеджер ООО «ТД «Синергия Маркет» Руслан Гайнуллов («Справедливая Россия»), индивидуальный предприниматель Иван Кондрашов (ЛДПР), генеральный директор ООО «Статус-пресс», депутат Великолукской городской Думы Андрей Корнев («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель Артем Медведев («Яблоко»),  директор ООО НПП «ИНТЕПС» Юрий Чернов («Гражданская платформа»).

В порядке самовыдвижения  кандидатов  пока нет.

Подробнее о претендентах на мандат здесь>>> 

Псковский областной избирком напоминает участникам избирательного процесса, что выдвижение по выборам в Псковскую городскую Думу, в собрания депутатов Гдовского, Дедовического, Локнянского, Новосокольнического, Порховского районов заканчивается 15 июля, в Великолукскую городскую Думу, в собрания Плюсского, Стругокрасненского районов -  16 июля. Выдвижение кандидатов в депутаты собраний Новоржевского, Опочецкого,  Печорского, Пушкиногорского, Пыталовского районов продлится до 19 июля, Псковского района - 20 июля, Островского, Усвятского районов - 21 июля, Великолукского, Дновского, Красногородского, Невельского, Палкинского, Пустошкинского районов - до 22 июля, Бежаницкого района 23 июля.

Выдвижение кандидатов на выборы глав муниципальных образований Дедовического, Порховского районов заканчивается 15 июля, Плюсского района - 16 июля, Печорского, Пыталовского районов - 19 июля, Островского района - 21 июля и Палкинского района - 22 июля. 

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