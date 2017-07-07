Заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» можно подавать до 14 июля

12:35, 07 июля 2017, ПАИ

Срок подачи заявок на участие в конкурсе городской парковки «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» продлен до 12:00 14 июля. Отметим, что на данный момент о своём желании участвовать в соревновании заявили уже 22 псковича.

Напомним, конкурс состоится 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, 19) в рамках большого регионального автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ», который объединит на одной площадке все самое интересное, яркое и необычное, что так или иначе связано с автомиром.

При поддержке спонсоров в рамках фестиваля планируется провести конкурсы «Автозвук», «Автотюнинг» и «Аэрография». К участию в фестивале будут приглашены все без исключения автосалоны Пскова. На его площадке предполагается развернуть ярмарку подержанных авто, а также организовать выставки ретро-автомобилей, военной автотехники, необычных самодельных транспортных средств и «боевых» раллийных автомобилей.

Дети, которых приведут с собой на фестиваль родители, смогут покататься на веломобилях и гироскутерах, предоставленных партнерами «ПАРК-ПРОФИ», поучаствовать в «гонках» радиоуправляемых машинок и посмотреть научное шоу, в котором будут объяснены принципы работы автомобиля.

В течение всего вечера гостей «ПАРК-ПРОФИ» будет развлекать профессиональная шоу-программа.

Заявку можно отправить, заполнив специальную форму.