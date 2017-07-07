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Общество

Областная библиотека приглашает принять участие во всероссийской акции «Летнее чтение»

Псковская областная библиотека приглашает к участию в акции «Летнее чтение», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Всем желающим принять участие в акции необходимо зарегистрироваться на сайте summer-reading.ru. Там участники получат список из трех книг, который сформируется случайным образом. Большинство книг из списка предлагаемых к прочтению есть в Псковской областной научной библиотеке, которая стала партнёром всероссийской акции в Пскове. Однако получение книг в библиотеке не является обязательным условием участия в акции. Главное – читать и присылать отзывы. Свои отзывы нужно прислать организаторам по почте info@summer-reading.ru до 4 сентября.

Жюри выберет автора лучших рецензий, который станет обладателем книжного приза от Псковской областной библиотеки. Конкурс будет считаться состоявшимся, если организаторы получат рецензии на прочитанные книги не менее чем от пяти человек.

Кроме того, по окончании приема работ организаторы подсчитают количество полученных рецензий из разных городов и определят, какой город в России стал самым читающим.

Акция «Летнее чтение» впервые прошла в Липецкой областной научной библиотеке в 2016 году. В этом году акция стала всероссийской: к ней присоединились библиотеки Крыма, Рязани, Воронежа, Омска, Кирова, Белгорода, Вологды, Пскова, Самары, Твери.
 

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