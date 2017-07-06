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Происшествия

Житель Пыталово убил засидевшегося гостя

В ночь на 5 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении у подъезда одного из домов в Пыталово тела 46-летнего местного жителя с огнестрельным ранением грудной клетки. Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области, Островский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастен 55-летний местный житель, который ночью во время застолья поссорился с потерпевшим, отказавшимся покидать квартиру. Хозяин взял из квартиры обрез охотничьего ружья и произвел прицельный выстрел в сердце гостю на выходе из подъезда дома.

Мужчина взят под стражу.

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