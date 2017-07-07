Андрей Турчак и актив Псковского музея-заповедника за чашкой чая обсудили будущее учреждения

13:22, 07 июля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак вместе с активом Псковского государственного музея-заповедника в неформальной обстановке за чашкой чая обсудили будущее музея.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, инициаторами встречи выступили сотрудники заповедника. Главный вопрос — как и на чем музей может дополнительно зарабатывать деньги для своего развития, поскольку имея богатую историю, обладая ценными фондами и профессиональными кадрами, учреждение остается дотационным.

Специалисты рассказали главе региона о своих идеях по дальнейшему развитию музея. В их числе интерактивные театрализованные экскурсии по Псковскому кремлю, приспособление памятников истории под площадки для выставок и презентаций и другие.

«Вы эти проекты обсчитывали? Сколько они будут зарабатывать музею денег?» — поинтересовался Андрей Турчак. «По каждому проекту должна быть составлена смета расходов и доходов, — сказал он и добавил, — руководству музея необходима перезагрузка в подходах к менеджменту».

Глава региона напомнил, что еще несколько лет назад лично договорился директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским о создании в Пскове в Доме Масона малого Эрмитажа. До сих пор не выполнено главное условие для реализации проекта — музей не освободил помещение от «самоваров и женских шляпок» под экспозицию Эрмитажа. Кроме того, до сих пор не используется под проекты зал в отеле «Покровский», который руководство гостиницы по договоренности с администрацией региона готово передать в пользование музейщикам и археологам.

«Все давно придумано, надо пользоваться существующим опытом. Во всем мире музеи занимаются не только научной работой, но и зарабатывают деньги. Многие музеи в нашей стране научились это делать», — сказал губернатор и предложил организовать для сотрудников Псковского музея-заповедника выезд в новгородский и петербургские музеи, в которых такая работа давно успешно ведется.

«Обладая огромным богатством, мы его не используем. А это не только возможность продвигать наш регион в целом, но и возможность заработать деньги на развитие самого музея», — сказал Андрей Турчак и предложил следующую встречу провести в расширенном формате, на котором будут презентованы новые проекты сотрудников музея. Кроме того, планируется рассмотреть вопрос создания Попечительского совета музея-заповедника, который, помимо финансовой части, будет заниматься продвижением музейных проектов.