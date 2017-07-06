Тело без вести пропавшего мужчины обнаружено в Великой

13:09, 07 июля 2017, ПАИ

В реке Великой в Островском районе обнаружено тело без вести пропавшего мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области.

Сообщение об исчезновении 27-летнего мужчины поступило в полицию 3 июля. В ночь на указанную дату он ушёл из своего дома в одной из деревень Островского района, с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

7 июля тело молодого человека обнаружил местный рыбак в 8 километрах ниже по течению от деревни, в которой проживал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.