Мемориальная доска краеведу и писателю Олегу Калкину открыта в Пскове

13:07, 07 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 7 июля, в Пскове на доме №11 по улице Гражданской состоялось торжественное открытие мемориальной доски краеведу, журналисту, писателю, публицисту, члену Союза писателей России Олегу Калкину.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, почтить память Олега Калкина пришли его родные, друзья, коллеги, официальные лица.

Право открыть мемориальную доску предоставили внукам писателя Ане и Филиппу, а также заместителю главы города Владимиру Воробьеву.

«Сегодняшнее открытие памятной доски Олегу Калкину - это наш низкий поклон ему как человеку достойному представителю славной плеяды псковских историков-краеведов, как патриоту своего города. Будучи журналистом и редактором областного радио, Олег Андреевич не боялся острых тем. Он находил новые факты и новые точки зрения на уже известные события. Уйдя из жизни, он превратился в символ творческого наследия не только для Пскова, но и для России», - отметил Владимир Воробьев.

«Олег Калкин был творческим человеком, цельной натурой, у него не было внутренней дисгармонии, он любил жизнь, поэтому многое ему удавалось», - подчеркнул сын краеведа Антон Калкин и поблагодарил представителей муниципалитета за вклад в увековечивание памяти отца.

Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области Александр Голышев сказал: «Мы помним Олега Калкина как энтузиаста-исследователя, историка. Изучение Белого движения на Северо-Западе России - залог его творчества. Именно он был инициатором и организатором двух международных научно-исторических конференций, посвященных этой теме. Сегодня это главный источник совершенно неизвестной исторической науки о нашей Земле. Мемориальная доска будет напоминанием, как нужно творчески служить России».

Представитель Члена Союза писателей России Ирена Панченко призналась: «Уход из жизни Олега Калкина - большая потеря не только для псковской культуры, но и для России в целом. Память о творцах слова должна сохраняться, и сегодняшнее событие пусть станет историческим».

В завершение митинга к памятной доске возложили цветы.

Добавим, Олег Андреевич Калкин родился 3 февраля 1943 года в Томске. После окончания средней школы работал каменщиком на целине, служил в ракетных войсках. Окончил исторический факультет Псковского педагогического института. С 1974 по 1994 год жил в Эстонии, работал учителем, редактором в книжном издательстве «Тарека». С начала «перестроечных» событий в Прибалтике возглавлял историко-культурное общество «Славия». С 1994 года жил в Пскове, работал редактором на областном радио, вёл передачи «Прогулки по Пскову», «День за днём», «По городам и весям», «Служим России». Печатался в коллективных сборниках, в периодических изданиях.

Член Союза писателей России. Несколько лет возглавлял Псковское региональное отделение Союза писателей России. Автор книг «Первый день осени», «О чём поёт ветер».

Олег Калкин был инициатором и организатором проведения двух международных научно-исторических конференций по теме «Белое движение на Северо-Западе и судьбы его участников». Публиковал свои статьи в еженедельнике «Русский вестник», в журнале «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости», в научно-практическом журнале «Псков», в местной периодической печати - «Псковская правда», «Новости Пскова», «Стерх» и др. В будущем они вошли в книгу «На мятежных рубежах России».

Олег Калкин скончался 19 февраля 2007 года.