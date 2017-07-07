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Губернатор о строительстве дома для переселенцев из ветхого жилья в Плюссе: Мы уже на финишной, надо добежать!

Губернатор Псковской области Андрей Турчак ознакомился с ходом строительства многоквартирного жилого дома по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» в Плюссе, возводимого по адресу ул. Ленина, 39Б.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 7 июля, в ходе визита в райцентр, глава региона пообщался с будущими жильцами дома и с подрядчиком. Учитывая, что до сдачи объекта остался один месяц, Андрей Турчак напутствовал строителей: «Сроки тяжелые, расслабляться нам нельзя. Мы вышли уже на финишную прямую - надо добежать!»

Губернатор подчеркнул, что в новом доме необходимо будет создать Товарищество собственников жилья, поскольку «люди должны сами управлять своим домом». «Я обязательно приеду к сдаче дома», - пообещал он. 

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