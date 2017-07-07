0
16:40
Павел Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14:31
Пскович Валентин Федоров покинул пост замруководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора
13:55
Губернатор о строительстве дома для переселенцев из ветхого жилья в Плюссе: Мы уже на финишной, надо добежать!
12:35
Заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» можно подавать до 14 июля
12:18
В Пскове начался ремонт части улицы Некрасова
11:39
Именные кирпичи памяти павших в «горячих точках» заложат в стены храма в Локнянском районе
10:47
Скидку на поход в аквапарк можно будет получить в День города в Пскове
Еще новости
Общество

В Псковской области завершились масштабные учения ВДВ

В Псковской области завершились масштабные командно-штабные учения Ульяновского и Ивановского соединений ВДВ во взаимодействии с Псковским соединением ВДВ, проходившие под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-лейтенанта Николая Игнатова. Как сообщили Псковскому агентству информации в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в ходе учений десантники решали задачи на северо-западном направлении по разрешении учебных ситуаций чрезвычайного и антитеррористического характера, силовым способом.

В учениях, стартовавших 3 июля, было задействовано около 2500 военнослужащих, 500 единиц десантной техники, более 40 самолетов и вертолетов ВКС России, ВВС и ПВО Западного военного округа.

Их особенностью стало проведение Ивановскими и Ульяновскими десантниками наступательных и разведывательных действий на незнакомых полигонах Западного военного округа.

Накануне передовые отряды десанта Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ после высадки парашютным способом и форсировании на боевых машинах реки Великая в Псковской области проводили маневренную оборону в тылу условного противника, отвлекая на себя его силы и средства.

После подхода основных сил десанта по отступающему условному противнику был нанесен массированный удар авиационный и артиллерийский удар, а затем и всеми средствами огневого поражения, в том числе и современными, которыми оснащены подразделения десанта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Павел Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
07 июля 2017
Павел Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Пскович Валентин Федоров покинул пост замруководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора
07 июля 2017
Пскович Валентин Федоров покинул пост замруководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора 3
Губернатор о строительстве дома для переселенцев из ветхого жилья в Плюссе: Мы уже на финишной, надо добежать!
07 июля 2017
Губернатор о строительстве дома для переселенцев из ветхого жилья в Плюссе: Мы уже на финишной, надо добежать!
Заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» можно подавать до 14 июля
07 июля 2017
Заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» можно подавать до 14 июля
В Пскове начался ремонт части улицы Некрасова
07 июля 2017
В Пскове начался ремонт части улицы Некрасова 7
Именные кирпичи памяти павших в «горячих точках» заложат в стены храма в Локнянском районе
07 июля 2017
Именные кирпичи памяти павших в «горячих точках» заложат в стены храма в Локнянском районе 1
Скидку на поход в аквапарк можно будет получить в День города в Пскове
07 июля 2017
Скидку на поход в аквапарк можно будет получить в День города в Пскове
Президентский Совет по правам человека проведёт выездное заседание в Пскове
07 июля 2017
Президентский Совет по правам человека проведёт выездное заседание в Пскове

Идет загрузка...