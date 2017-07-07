В Псковской области завершились масштабные учения ВДВ

14:20, 07 июля 2017, ПАИ

В Псковской области завершились масштабные командно-штабные учения Ульяновского и Ивановского соединений ВДВ во взаимодействии с Псковским соединением ВДВ, проходившие под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-лейтенанта Николая Игнатова. Как сообщили Псковскому агентству информации в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в ходе учений десантники решали задачи на северо-западном направлении по разрешении учебных ситуаций чрезвычайного и антитеррористического характера, силовым способом.

В учениях, стартовавших 3 июля, было задействовано около 2500 военнослужащих, 500 единиц десантной техники, более 40 самолетов и вертолетов ВКС России, ВВС и ПВО Западного военного округа.

Их особенностью стало проведение Ивановскими и Ульяновскими десантниками наступательных и разведывательных действий на незнакомых полигонах Западного военного округа.

Накануне передовые отряды десанта Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ после высадки парашютным способом и форсировании на боевых машинах реки Великая в Псковской области проводили маневренную оборону в тылу условного противника, отвлекая на себя его силы и средства.

После подхода основных сил десанта по отступающему условному противнику был нанесен массированный удар авиационный и артиллерийский удар, а затем и всеми средствами огневого поражения, в том числе и современными, которыми оснащены подразделения десанта.