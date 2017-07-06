7 самовыдвиженцев претендуют на мандаты депутатов псковской гордумы

14:51, 07 июля 2017, ПАИ

О своём желании баллотироваться в Псковскую городскую Думу 6-го созыва заявили 7 самовыдвиженцев. Об этом сообщается на сайте Избирательной комиссии Псковской области.

Экс-депутат Псковского областного Собрания, исполняющий обязанности директора МП Пскова «Комбинат благоустройства» Василий Салопов идёт на выборы по избирательному округу № 2 как самовыдвиженец.

Бороться за мандат от избирательного округа № 2 также намерены временно не работающий Гамлет Арутюнян, заместитель директора ООО «СтройТрансИнвест» Сергей Колосов, от округа № 6 – домохозяйка Елена Самойлова, помощник депутата Псковского областного Собрания Михаил Семёнов, от округа № 11 – военный пенсионер Александр Кабанов, тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ «Мастер» Александр Лоско.

Также своих кандидатов в депутаты гордумы по одномандатным округам представила партия «Родина». По округу № 1 от этого политического объединения на выборы идёт преподаватель Псковского кооперативного техникума Светлана Петрова, по округу № 2 - врач анестезиолог-реаниматолог Псковской областной клинической больницы Зоя Шапошникова, по округу №3 - председатель Псковского областного комитета Российского профессионального союза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов, по округу № 4 – учитель Псковской общеобразовательной школы-интерната Наталья Вилкова, по округу № 5 – начальник отделения Военного комиссариата Псковской области Андрей Попов, по округу № 6 – директор ООО «БАМ» Владислав Министров, по округу № 7 - начальник команды военизированной охраны в войсковой части 29760 Олег Ковальчук, по округу № 8 - советник председателя Совета псковского регионального отделения партии «Родина» Алексей Ракунов, по округу № 9 – начальник отдела охраны АО «Псковский электромашиностроительный завод» Олег Петров, по округу № 10 - заместитель директора по финансам и экономике ООО «АЛЬФА-ТРАНС» Александр Нетудыхаткин, по округу № 11 – председатель Совета регионального отделения «Родины» Константин Вилков, по округу № 13 - учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад № 51» Юлия Березина, по округу № 14 – заместитель директора ООО «АПК» Яков Овдеенко, по округу №15 – фельдшер Псковской городской поликлиники Иван Васильев.

КПРФ, так же, как и «Родина», выдвинула кандидатов по 14 из 15 одномандатных округов. По округу № 1 партия делегировала индивидуального предпринимателя Сергея Ерина, по округу № 2 – программиста Информационного центра оценки качества образования Олега Смирнова, по округу № 3 – главного бухгалтера ООО «Империал» Елену Магницкую, по округу № 4 – директора ООО ЧОО «Областное агентство безопасности» Олега Луценко, по округу № 5 – энергетика ООО «ПТК» филиал «Псковский» Сергея Трушанова, по округу № 6 - руководителя продаж (регионы) торгового отдела ООО «Псковмясопром» Александра Баева, по округу № 7 – участкового врача-психиатра Наркологического диспансера Псковской области Олега Корзуна, по округу № 8 – специалиста административно-хозяйственного отдела областного отделения КПРФ Веру Богунову, по округу № 9 – временно неработающего Ивана Пятько, по округу № 10 – начальника отдела дизайна, программирования, интернет-технологий ООО «БАНКСЕРВИС» Виктора Казакова, по округу № 11 – специалиста по продажам и развитию территории ООО «ДАНОН ТРЕЙД» филиал «СЕВЕРО-ЗАПАД» Станислава Сербина, по округу № 12 – главного агронома ЗАО «Агрофирма «Победа» Александра Ножку, по округу № 13 – помощника депутата Государственной Думы Дмитрия Михайлова, по округу № 14 – помощника депутата Псковского областного Собрания Сергея Фёдорова.

Напомним, что выдвижение кандидатов в депутаты Псковской городской Думы завершится 15 июля. Выборы состоятся в Единый день голосования 10 сентября.