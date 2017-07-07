Пскович Валентин Федоров покинул пост замруководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора

14:31, 07 июля 2017, ПАИ

Валентин Федоров приказом руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому, и атомному надзору (Ростехнадзор) с 11 июля освобожден от должности заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора. Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, причиной стало достижение им предельного возраста пребывания на гражданской службе.

Отметим, что Валентин Федоров с 2005 года возглавлял управление Ростехнадзора по Псковской области. После его реорганизации и вхождения в состав Северо-Западного управления работал в должности заместителя руководителя созданного нового структурного подразделения Ростехнадзора, продолжая курировать Псковскую область.

Валентин Федоров родился 11 июля 1952 года в деревне Репшено Пороховского района Псковской области.

В 1982 году окончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт. В 1991 году окончил Ленинградский политологический институт.

В период 1972 года по 1998 год работал на предприятиях Псковской области.

В 1999-2003 годах - заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Псковской области. В 2003-2004 годах - заместитель начальника управления Псковского филиала ФГУ «Управление государственного энергетического надзора по Северо-Западному региону».

В 2004-2005 годах – советник административно-контрольного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В 2005-2009 годах – руководитель управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Псковской области.

С апреля 2009 года – заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.