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Общество

Пскович Валентин Федоров покинул пост замруководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора

Валентин Федоров приказом руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому, и атомному надзору (Ростехнадзор) с 11 июля освобожден от должности заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора. Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, причиной стало достижение им предельного возраста пребывания на гражданской службе.

Отметим, что Валентин Федоров с 2005 года возглавлял управление Ростехнадзора по Псковской области. После его реорганизации и вхождения в состав Северо-Западного управления работал в должности заместителя руководителя созданного нового структурного подразделения Ростехнадзора, продолжая курировать Псковскую область.

Валентин Федоров родился 11 июля 1952 года в деревне Репшено Пороховского района Псковской области. 

В 1982 году окончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт.  В 1991 году окончил Ленинградский политологический институт. 

В период 1972 года по 1998 год работал на предприятиях Псковской области. 

В 1999-2003 годах - заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Псковской области. В 2003-2004 годах - заместитель начальника управления Псковского филиала ФГУ «Управление государственного энергетического надзора по Северо-Западному региону». 

В 2004-2005 годах – советник административно-контрольного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

В 2005-2009 годах – руководитель управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Псковской области. 

С апреля 2009 года – заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

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