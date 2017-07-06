Прайс на размещение агитационных материалов на телеканале «РЕН-ТВ Псков» на выборах 10 сентября
Прайс на размещение агитационных материалов на телеканале «РЕН-ТВ Псков» на выборах депутатов Псковской городской Думы шестого созыва, выборах глав муниципальных образований, выборах депутатов муниципальных образований, городских и сельских поселений в Единый день голосования 10 сентября 2017 года.
Стоимость размещения видеоролика 1 сек. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.
|
Время размещения
|
Будни
|
Выходные
|
07.00 – 18.59
|
70
|
100
|
19.00 – 19.30
|
120
|
19.31 – 23.59
|
100
|
00.00 – 06.59
|
50
Скидки на размещение видеоролика:
- Объёмная
|
Минуты
|
Скидка, %
|
От 20 минут
|
5%
|
От 40 минут
|
10%
|
От 60 минут
|
15%
- Партнерская
|
Период размещения
|
Скидка, %
|
От 2 недель
|
5%
|
От 3 недель
|
10%
Предоставляемые скидки СУММИРУЮТСЯ и действуют при условии предоплаты
Стоимость изготовления и размещения сюжета. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.
|
РЕН Новости Псков (19.00-19.30)
|
18 000 р. (до 2-х минут, 1 выход)
|
РЕН Новости Псков итоговые (Пт.19.00-19.30, Сб. 12.30-13.00, Пн.12.00-12.30)
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25 000 р (до 2-х минут, 3 выхода)
Стоимость изготовления ролика. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.
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Ролик до 15 сек.
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6 000 р.
|
Ролик до 30 сек.
|
5 000 р.
Стоимость предоставления времени в эфире. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.
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Время выхода
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150 р. /1 сек
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19.10 – 19.30 Пн.-Чт.
Вся реклама принимается в строгом соответствии с законом “О рекламе”.
Возможны изменения графика в случае изменения хронометража рекламных блоков или сетки вещания телеканала. Подробности 8 (8112) 56 10 88