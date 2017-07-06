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Политика

Прайс на размещение агитационных материалов на телеканале «РЕН-ТВ Псков» на выборах 10 сентября

Прайс на размещение агитационных материалов на телеканале «РЕН-ТВ Псков» на выборах депутатов Псковской городской Думы шестого созыва, выборах глав муниципальных образований, выборах депутатов муниципальных образований, городских и сельских поселений в Единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Стоимость размещения видеоролика 1 сек. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.

Время размещения

Будни

Выходные

07.00 – 18.59

70

100

19.00 – 19.30

120

19.31 – 23.59

100

00.00 – 06.59

50

Скидки на размещение видеоролика:

  1. Объёмная

Минуты

Скидка, %

От 20 минут

5%

От 40 минут

10%

От 60 минут

15%
  1. Партнерская

Период размещения

Скидка, %

От 2 недель

5%

От 3 недель

10%

  Предоставляемые скидки СУММИРУЮТСЯ и действуют при условии предоплаты

Стоимость изготовления и размещения сюжета. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.

РЕН Новости Псков (19.00-19.30)

18 000 р. (до 2-х минут, 1 выход)

РЕН Новости Псков итоговые (Пт.19.00-19.30, Сб. 12.30-13.00, Пн.12.00-12.30)

25 000 р (до 2-х минут, 3 выхода)

Стоимость изготовления ролика. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.

Ролик до 15 сек.

6 000 р.

Ролик до 30 сек.

5 000 р.

 

Стоимость предоставления времени в эфире. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.

Время выхода

150 р. /1 сек

19.10 – 19.30 Пн.-Чт.
 

Вся реклама принимается в строгом соответствии с законом “О рекламе”.

Возможны изменения графика в случае изменения хронометража рекламных блоков или сетки вещания телеканала. Подробности 8 (8112) 56 10 88

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