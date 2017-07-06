Прайс на размещение агитационных материалов на телеканале «Первый Псковский» на выборах 10 сентября
Прайс на размещение агитационных материалов на телеканале «Первый Псковский» на выборах депутатов Псковской городской Думы шестого созыва, выборах глав муниципальных образований, выборах депутатов муниципальных образований, городских и сельских поселений в Единый день голосования 10 сентября 2017 года.
Стоимость размещения видеоролика 1 сек. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.
|
Время размещения
|
Будни
|
Выходные
|
07.00 – 18.59
|
70
|
100
|
19.00 – 19.30
|
120
|
19.31 – 23.59
|
100
|
00.00 – 06.59
|
50
Скидки на размещение видеоролика:
- Объёмная
|
Минуты
|
Скидка, %
|
От 20 минут
|
5%
|
От 40 минут
|
10%
|
От 60 минут
|
15%
- Партнерская
|
Период размещения
|
Скидка, %
|
От 2 недель
|
5%
|
От 3 недель
|
10%
Предоставляемые скидки СУММИРУЮТСЯ и действуют при условии предоплаты
Стоимость изготовления и размещения сюжета. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.
|
Новости Псков (19.00-19.30)
|
18 000 р. (до 2-х минут, 1 выход)
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Новости Псков итоговые (Пт.20.00-20.30, Сб. 12.00-12.30, Вс.19.00-19.30)
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25 000 р (до 2-х минут, 3 выхода)
Стоимость изготовления ролика. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.
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Ролик до 15 сек.
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6 000 р.
|
Ролик до 30 сек.
|
5 000 р.
Стоимость предоставления времени в эфире. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.
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Время выхода
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150 р. /1 сек
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19.10 – 19.30 Пн.-Чт.
Возможны изменения графика в случае изменения хронометража рекламных блоков или сетки вещания телеканала. Подробности 8 (8112) 56 10 88