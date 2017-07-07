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Общество

Открытие медицинского специалитета в ПсковГУ поможет решить кадровую проблему, уверены в областном комитете по здравоохранению

Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации поддерживает открытие медицинского специалитета в Псковском государственном университете и считает это одним из вариантов решения проблемы кадрового дефицита в медучреждениях региона. Об этом заявила исполняющая обязанности руководителя отдела кадров комитета  Ирина Жаворонкова на пресс-конференции 7 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ирины Жаворонковой, на сегодняшний день в области не хватает порядка 750 врачей, их них врачи-специалисты – 400 штатных единиц.  

Она выразила надежду, что большинство мест на отделении «Лечебное дело» будут целевыми, то есть одним из условий для студентов будет возвращение на работу в то медицинское учреждение, которое является стороной договора. Также она представительница Госкомитета рассчитывает, что выпускники смогут воспользоваться мерами социальной поддержки, которые помогают закрепить студентов за учреждениями здравоохранения Псковской области.

Кроме того, Ирина Жаворонкова сообщила, что для создания в Пскове базовой кафедры Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова планируется провести ремонт общежития, учебных помещений под кафедру, закупить оборудование и мебель.

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