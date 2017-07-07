На медицинском специалитете Псковского государственного университета откроют 60 бюджетных мест

15:00, 07 июля 2017, ПАИ

На новом медицинском специалитете Псковского государственного университета будет 60 бюджетных мест. Об этом сообщила проректор вуза по воспитательной и социальной работе доктор медицинских наук Наталья Иванова на пресс-конференции 7 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Иванова напомнила, ПсковГУ получил лицензию на право ведения специальности «лечебное дело» на медицинском факультете. «У нас впереди год, чтобы начать подготовку к приемной кампании», - сказала она и уточнила количество выделенных бюджетных мест: на направлении «медицинская биохимия» — 20, «медицинская кибернетика» - 20, «лечебное дело», - столько же. Однако, как заметила проректор, есть также возможность открыть платные места.

Разместится новый специалитет на улице Советской, 21. «Там есть необходимые лаборатории. Клиническая часть будет реализовываться на базе больниц: онкодиспансер, детская областная клиническая больница, Псковская областная больница», - рассказала она. Кроме того, предполагается занять помещения в медколледже. В общей сложности для ведения учебного процесса предоставлено порядка 2 тысяч квадратных метров.

Наталья Иванова отметила, что часть ребят после выпуска пойдут в ординатуру. Вступительным испытанием будут результаты тестирования в рамках первичной профессиональной аккредитации, бонусами для поступления будут также красный диплом и президентская стипендия.

По ее словам, те, кто будут проходить обучение по направлению «лечебное дело», станут участковыми терапевтами или линейными врачами Скорой помощи. Выбравшие «медицинскую биохимию» выйдут из вуза врачами клинической лабораторной диагностики, а «медицинскую кибернетику - специалистами по медицинской информатике.

«У нас есть видение того, кто будет преподавать, сам процесс лицензирования - проверка не только заявленных материально-технических ресурсов, но и преподавательского состава. Получился хороший состав, который имелся на естественнонаучных направлениях университета. Есть приезжие преподаватели. Есть те, кто готов приехать в Псков, но для этого надо будет решать вопросы с жильем. Например, на медкибернетику привлечены преподаватели из Минска, Витебска», - сообщила проректор ПсковГУ и подчеркнула, что «глобальным партнером по этой программе» выступает Государственный медицинский университет Мечникова, и сейчас решается вопрос организации его базовой кафедры в клинической больнице. «Мы хотим приглашать преподавателей для работы со студентами старших курсов. На первых трех курсах идет обучение по фронтальной схеме, как в школе, когда идет накопление знаний, с 4-го курса все медицинские вузы работают по цикловой системе, когда с преподавателем месяц идут занятия конкретной дисциплиной. Это уже сложившаяся схема», - пояснила Наталья Иванова.