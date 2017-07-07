0
22:26
Любителей парковаться на местах для инвалидов разыскивают в Пскове
20:01
По поручению губернатора жилищная комиссия повторно проверит на аварийность дом в Заплюсье
18:04
До 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 8 июля
16:40
Павел Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14:31
Пскович Валентин Федоров покинул пост замруководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора
13:55
Губернатор о строительстве дома для переселенцев из ветхого жилья в Плюссе: Мы уже на финишной, надо добежать!
12:35
Заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» можно подавать до 14 июля
Еще новости
Общество

Любителей парковаться на местах для инвалидов разыскивают в Пскове

С 1 по 9 июля 2017 года ГИБДД УМВД России по городу Пскову проходят рейды по профилактике нарушений правил в местах, отведенных для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Правилами дорожного движения инвалиды наделены определенными преимуществами по отношению к другим категориям участников дорожного движения. Например, лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, могут следовать по краю проезжей части по ходу движения транспортных средств при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним.

На автомобильных парковках выделены места для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов. В таких местах могут осуществлять парковку только водители транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

Этот  знак  может быть установлен на транспортных средствах, управляемых инвалидами первой или второй групп, а также перевозящих таких инвалидов, сведения о которых подлежат внесению в регистрационные документы (Напомним, что согласно ст.12.4 ч.2 КоАП РФ за незаконную установку на транспортное средство опознавательного знака «Инвалид» назначается административный штраф в размере 5 тысяч рублей).

Штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов, составляет 5 тысяч рублей, предусмотрена и эвакуация транспортного средства (согласно ст.12.19 ч.2 КоАП РФ).

Отметим, что за 5 месяцев этого года за подобное правонарушение к административной ответственности привлечены 153 водителя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Любителей парковаться на местах для инвалидов разыскивают в Пскове
07 июля 2017
Любителей парковаться на местах для инвалидов разыскивают в Пскове
По поручению губернатора жилищная комиссия повторно проверит на аварийность дом в Заплюсье
07 июля 2017
По поручению губернатора жилищная комиссия повторно проверит на аварийность дом в Заплюсье
До 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 8 июля
07 июля 2017
До 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 8 июля
Павел Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
07 июля 2017
Павел Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Пскович Валентин Федоров покинул пост замруководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора
07 июля 2017
Пскович Валентин Федоров покинул пост замруководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора 4
Губернатор о строительстве дома для переселенцев из ветхого жилья в Плюссе: Мы уже на финишной, надо добежать!
07 июля 2017
Губернатор о строительстве дома для переселенцев из ветхого жилья в Плюссе: Мы уже на финишной, надо добежать!
Заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» можно подавать до 14 июля
07 июля 2017
Заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» можно подавать до 14 июля
В Пскове начался ремонт части улицы Некрасова
07 июля 2017
В Пскове начался ремонт части улицы Некрасова 8

Идет загрузка...