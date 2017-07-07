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Общество

Инфоцентр псковского УМВД предоставляет справки о наличии или отсутствии судимости

Информационный центр УМВД России по Псковской области предоставляет государственную услугу МВД России по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в электронном виде, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Необходимость получения справки обусловлена ограничениями на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, связанными с судимостью и предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации. Для работников ряда организаций, осуществляющих данную деятельность, в которых действует договорная система принятия на работу, необходимо ежегодное получение данной справки.

Также справка о наличии (отсутствии) судимости может понадобиться:

- для поездки в другие страны;

- при трудоустройстве в государственные и частные учреждения;

- при оформлении гражданства и вида на жительство;

- для оформления усыновления или опекунства;

- для сотрудничества с финансово-кредитными структурами;

- в ряде других случаев.

Заявление в электронном виде по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости можно подать:

- через Единый портал государственных услуг сети Интернет - www.gosuslugi.ru;

- через Центр обслуживания по подтверждению учетных записей пользователей Единой системы идентификации и аутентификации, расположенный в ИЦ УМВД России по Псковской области.

В Центре обслуживания по подтверждению учетных записей пользователей Единой системы идентификации и аутентификации, размещенном в Информационном центре УМВД России по Псковской области, квалифицированные и подготовленные сотрудники проведут регистрацию «личного кабинета» на Едином портале государственных услуг с последующим подтверждением учетной записи пользователя и подачей заявления на получение государственной услуги за 15-30 минут.

При себе необходимо иметь паспорт; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); мобильный телефон.

Центр обслуживания расположен по адресу: Псков Октябрьский проспект, дом 48, подъезд № 3 со стороны Иркутского переулка, напротив комплекса «Простория».

Время приема: понедельник – пятница с 9:00 до 12:00, суббота и воскресенье – выходные дни.

Указанную государственную услуги в электронном виде также окажут в МФЦ по адресам: Псков, Белинского, 77а; Великие Луки, Ставского, 70.

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