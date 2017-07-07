В преддверии Дня семьи, любви и верности глава Пскова вручил сертификаты на материнский капитал

16:09, 07 июля 2017, ПАИ

7 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, в Пенсионном фонде глава Пскова Иван Цецерский вручил сертификаты на материнский капитал четырем псковским семьям с двумя детьми. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Иван Цецерский, обращаясь к псковичам, отметил: «День семьи, любви и верности – исконно русский, православный праздник. По тому, как живут наши семьи, какой в них царит дух, как они обеспечены, можно судить о государстве в целом. Приятно, что из четырёх присутствующих здесь семей три – это семьи военных. Для Города воинской славы это символично. Пусть ваши семьи растут».

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Пскове и Псковском районе Алексей Еремин поздравил всех с наступающим праздником и напомнил, как можно потратить материнский капитал, и пожелал, чтобы семьи распорядились им грамотно.

После вручения сертификатов беседа продолжилась за чашкой чая. Все семьи пришли на церемонию с детьми.

Государственная поддержка российских семей осуществляется с 2007 года. За 10 лет в Пскове и Псковском районе выдано 12 417 сертификатов на материнский капитал, 639 – в 2017 году. Сейчас его размер 453 026 рублей. Изначально материнским капиталом можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В 2016 году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция детей-инвалидов. Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение жилищных условий. Этой возможностью воспользовались 6 616 псковских семей. Право на получение материнского капитала предоставляется только один раз.