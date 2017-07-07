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Культура

Губернатор поручил выделить дополнительные средства на ремонт входной группы в усадьбе Римского-Корсакова

Губернатор Псковской области Андрей Турчак 7 июля в рамках поездки в Плюсский район посетил музей-усадьбу Римского-Корсакова «Вечаша».

На фото: усадебный дом в Вечаше до реконструкции

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава региона ознакомился с ходом работ по замене входной группы в усадебном доме, которые выполняются на средства, выделенные из его резервного фонда. Андрею Турчаку сообщили, что в ходе реконструкции, когда вскрыли фундамент, оказалось, что объём работ предстоит больше запланированного и необходимы дополнительные средства.

Губернатор уточнил недостающую сумму, она оказалась порядка 200 тысяч рублей, и поручил в течение текущего месяца выделить эти деньги.  

Ремонтные работы предполагается завершить к 2 августу, глава региона пообещал приехать и проверить их выполнение.

Кроме того, Андрей Турчак спросил, был ли в Вечаше кто-нибудь из Министерства культуры. Получив отрицательный ответ, он сказал:  «Это музей федерального уровня. Я привезу сюда министра культуры, будем этим заниматься».

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