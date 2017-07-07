Губернатор поручил выделить дополнительные средства на ремонт входной группы в усадьбе Римского-Корсакова

15:50, 07 июля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак 7 июля в рамках поездки в Плюсский район посетил музей-усадьбу Римского-Корсакова «Вечаша».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава региона ознакомился с ходом работ по замене входной группы в усадебном доме, которые выполняются на средства, выделенные из его резервного фонда. Андрею Турчаку сообщили, что в ходе реконструкции, когда вскрыли фундамент, оказалось, что объём работ предстоит больше запланированного и необходимы дополнительные средства.

Губернатор уточнил недостающую сумму, она оказалась порядка 200 тысяч рублей, и поручил в течение текущего месяца выделить эти деньги.

Ремонтные работы предполагается завершить к 2 августу, глава региона пообещал приехать и проверить их выполнение.

Кроме того, Андрей Турчак спросил, был ли в Вечаше кто-нибудь из Министерства культуры. Получив отрицательный ответ, он сказал: «Это музей федерального уровня. Я привезу сюда министра культуры, будем этим заниматься».