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Общество

Андрей Турчак пообещал жителям Заплюсья, что без их согласия дом на улице Римского-Корсакова не примут после ремонта

Губернатор Псковской области Андрей Турчак пообещал жителям посёлка Заплюсье Плюсского района, что без их согласия дом на улице Римского-Корсакова, 2 не примут после капремонта. Такое заявление он сделал на сходе граждан 7 июля, посвящённом этому вопросу, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Генеральный директор Регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко доложил, что после работ предыдущего подрядчика в доме необходимо полностью переделать фасад и доделать крышу. На эти цели потребуется 400 тысяч рублей. «В июле будет заключен новый контракт, до сентября все будет доделано», - пообещал Сергей Макарченко.

«Если вы будете ещё видеть, что работы будут проведены некачественно, сразу звоните Макарченко. Нам нужно взаимодействие», - обратился к гражданам Андрей Турчак и поручил подчинённым взять ситуацию с домом в Заплюсье под контроль. «По каждому пункту, чтобы всё было устранено», - отметил губернатор.

«Работы не будут приняты, пока вашей подписи в ведомости не будет, - заявил Андрей Турчак. - Это вам тут жить дальше. Важно, чтобы потом подрядчика не пришлось искать. На все работы гарантия должна быть 5 лет. Если вы видите что, что-нибудь идёт не так, делаете звонок, приезжает бригада из Пскова и ставит их на место».

Один из жителей Заплюсья пожаловался на чрезмерно завышенные услуги управляющей компании. «900 рублей берут за то, что помоют и мусор вынесут», - рассказал он. «Проверим и вам доложим, откуда такая стоимость, - пообещал губернатор. - Давайте договоримся, что до сентября все проблемы мы с управляющими компаниями мы решим. До того момента, когда мы будем принимать этот дом. Глава района сам будет здесь появляться с проверкой. В конце августа - начале сентября мы с вами снова встречаемся. По контракту все работы должны быть закончены до сентября».

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