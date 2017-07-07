0
20:01
По поручению губернатора жилищная комиссия повторно проверит на аварийность дом в Заплюсье
18:04
До 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 8 июля
16:40
Павел Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14:31
Пскович Валентин Федоров покинул пост замруководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора
13:55
Губернатор о строительстве дома для переселенцев из ветхого жилья в Плюссе: Мы уже на финишной, надо добежать!
12:35
Заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» можно подавать до 14 июля
12:18
В Пскове начался ремонт части улицы Некрасова
Еще новости
Общество

Дмитрий Барабанов поздравил семьи пограничников с Днём семьи, любви и верности

7 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, в Городском культурном центре Пограничное управление ФСБ России по Псковской области чествовало семей своего ведомства. Поздравления от имени главы Пскова, депутатов Псковской городской Думы (ПГД) и себя лично передал депутат ПГД Дмитрий Барабанов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Этот праздник хотя и молодой, - подчеркнул парламентарий, - но отражает духовно-нравственные ценности русского человека, свойственные ему на протяжении веков. Семья, дом, дети – ценность этих понятий непреходяща. Наши предки пронесли любовь и верность к семье сквозь поколения, и мы должны передать эту эстафету нашим детям».

Дмитрий Барабанов пожелал псковским семьям добра, любви и счастья и вручил супругам Хмелёвым, прожившим в браке 30 лет, поздравительный адрес главы Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

По поручению губернатора жилищная комиссия повторно проверит на аварийность дом в Заплюсье
07 июля 2017
По поручению губернатора жилищная комиссия повторно проверит на аварийность дом в Заплюсье
До 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 8 июля
07 июля 2017
До 21 градуса тепла ожидается в Псковской области 8 июля
Павел Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
07 июля 2017
Павел Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Пскович Валентин Федоров покинул пост замруководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора
07 июля 2017
Пскович Валентин Федоров покинул пост замруководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора 3
Губернатор о строительстве дома для переселенцев из ветхого жилья в Плюссе: Мы уже на финишной, надо добежать!
07 июля 2017
Губернатор о строительстве дома для переселенцев из ветхого жилья в Плюссе: Мы уже на финишной, надо добежать!
Заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» можно подавать до 14 июля
07 июля 2017
Заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» можно подавать до 14 июля
В Пскове начался ремонт части улицы Некрасова
07 июля 2017
В Пскове начался ремонт части улицы Некрасова 7
Именные кирпичи памяти павших в «горячих точках» заложат в стены храма в Локнянском районе
07 июля 2017
Именные кирпичи памяти павших в «горячих точках» заложат в стены храма в Локнянском районе 1

Идет загрузка...