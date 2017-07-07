Дмитрий Барабанов поздравил семьи пограничников с Днём семьи, любви и верности

17:28, 07 июля 2017, ПАИ

7 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, в Городском культурном центре Пограничное управление ФСБ России по Псковской области чествовало семей своего ведомства. Поздравления от имени главы Пскова, депутатов Псковской городской Думы (ПГД) и себя лично передал депутат ПГД Дмитрий Барабанов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Этот праздник хотя и молодой, - подчеркнул парламентарий, - но отражает духовно-нравственные ценности русского человека, свойственные ему на протяжении веков. Семья, дом, дети – ценность этих понятий непреходяща. Наши предки пронесли любовь и верность к семье сквозь поколения, и мы должны передать эту эстафету нашим детям».

Дмитрий Барабанов пожелал псковским семьям добра, любви и счастья и вручил супругам Хмелёвым, прожившим в браке 30 лет, поздравительный адрес главы Пскова.