0
16:40
Павел Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14:31
Пскович Валентин Федоров покинул пост замруководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора
13:55
Губернатор о строительстве дома для переселенцев из ветхого жилья в Плюссе: Мы уже на финишной, надо добежать!
12:35
Заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» можно подавать до 14 июля
12:18
В Пскове начался ремонт части улицы Некрасова
11:39
Именные кирпичи памяти павших в «горячих точках» заложат в стены храма в Локнянском районе
10:47
Скидку на поход в аквапарк можно будет получить в День города в Пскове
Еще новости
Общество

Почти 109 тысяч раз за полгода псковичи посетили «Банк данных исполнительных производств» на сайте судебных приставов

За первое полугодие зафиксированы 108 тысяч 592 посещения «Банка данных исполнительных производств» с официального сайта Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФССП, средняя посещаемость, согласно данным статистики, за шесть месяцев 2017 года составила 18 тыс. 98 заходов в месяц. В 2016 году этот показатель был 15 тыс. 595 раз.

Напомним, «Банк данных исполнительных производств» – это сервис, который действует с января 2012 года на официальном сайте ФССП России и на сайтах ее территориальных органов. Через этот сервис можно получить информацию о задолженности по исполнительному производству, возбужденному в отношении юридического или физического лица. Можно тут же и погасить задолженность, используя электронные платежные системы: ОПЛАТА ГОСУСЛУГ, Система «Город», Qiwi, WebMoney, Robokassa,Яндекс Деньги и другие, либо скачать квитанцию и оплатить по ней задолженность в ближайшем отделении банка. Для удобства пользователей сервис снабжен мобильными приложениями, что дает возможность получать информацию из банка данных в любой точке, где действует сотовая связь. Подписавшись на это приложение, Вы будете получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.

На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Павел Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
07 июля 2017
Павел Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Пскович Валентин Федоров покинул пост замруководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора
07 июля 2017
Пскович Валентин Федоров покинул пост замруководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора 3
Губернатор о строительстве дома для переселенцев из ветхого жилья в Плюссе: Мы уже на финишной, надо добежать!
07 июля 2017
Губернатор о строительстве дома для переселенцев из ветхого жилья в Плюссе: Мы уже на финишной, надо добежать!
Заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» можно подавать до 14 июля
07 июля 2017
Заявки на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» можно подавать до 14 июля
В Пскове начался ремонт части улицы Некрасова
07 июля 2017
В Пскове начался ремонт части улицы Некрасова 7
Именные кирпичи памяти павших в «горячих точках» заложат в стены храма в Локнянском районе
07 июля 2017
Именные кирпичи памяти павших в «горячих точках» заложат в стены храма в Локнянском районе 1
Скидку на поход в аквапарк можно будет получить в День города в Пскове
07 июля 2017
Скидку на поход в аквапарк можно будет получить в День города в Пскове
Президентский Совет по правам человека проведёт выездное заседание в Пскове
07 июля 2017
Президентский Совет по правам человека проведёт выездное заседание в Пскове

Идет загрузка...