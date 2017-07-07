Почти 109 тысяч раз за полгода псковичи посетили «Банк данных исполнительных производств» на сайте судебных приставов

16:59, 07 июля 2017, ПАИ

За первое полугодие зафиксированы 108 тысяч 592 посещения «Банка данных исполнительных производств» с официального сайта Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФССП, средняя посещаемость, согласно данным статистики, за шесть месяцев 2017 года составила 18 тыс. 98 заходов в месяц. В 2016 году этот показатель был 15 тыс. 595 раз.

Напомним, «Банк данных исполнительных производств» – это сервис, который действует с января 2012 года на официальном сайте ФССП России и на сайтах ее территориальных органов. Через этот сервис можно получить информацию о задолженности по исполнительному производству, возбужденному в отношении юридического или физического лица. Можно тут же и погасить задолженность, используя электронные платежные системы: ОПЛАТА ГОСУСЛУГ, Система «Город», Qiwi, WebMoney, Robokassa,Яндекс Деньги и другие, либо скачать квитанцию и оплатить по ней задолженность в ближайшем отделении банка. Для удобства пользователей сервис снабжен мобильными приложениями, что дает возможность получать информацию из банка данных в любой точке, где действует сотовая связь. Подписавшись на это приложение, Вы будете получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.

На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.